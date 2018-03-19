До начала раннего доступа Battlefield V остаётся чуть больше недели — подписчики сервисов Electronic Arts на РС и Xbox One смогут погрузиться в окопы Второй мировой 9 ноября. Поэтому издатель представил системные требования шутера.

Минимальные системные требования

Процессор — Intel Core i5-6600k или AMD FX-8350;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 (или GTX 660) или AMD Radeon RX 560 (или HD 7850);

Оперативная память — 8 гигабайт;

Свободное место на диске — 50 гигабайт.

Рекомендуемые системные требования

Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 1300X;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

Оперативная память — 12 гигабайт.

Системные требования для рейтрейсинга

ОС — Windows 10 с октябрьским обновлением (1809);

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700;

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070;

Оперативная память — 16 гигабайт.

До начала раннего доступа Battlefield V остаётся чуть больше недели — подписчики сервисов Electronic Arts на РС и Xbox One смогут погрузиться в окопы Второй мировой 9 ноября. Поэтому издатель представил системные требования шутера.