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EA представила системные требования Battlefield V

Игромания.ру
19 часов назад
EA представила системные требования Battlefield V
Фото: Игромания.ру
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До начала раннего доступа Battlefield V остаётся чуть больше недели — подписчики сервисов Electronic Arts на РС и Xbox One смогут погрузиться в окопы Второй мировой 9 ноября. Поэтому издатель представил системные требования шутера.

Минимальные системные требования

  • Процессор — Intel Core i5-6600k или AMD FX-8350;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 (или GTX 660) или AMD Radeon RX 560 (или HD 7850);
  • Оперативная память — 8 гигабайт;
  • Свободное место на диске — 50 гигабайт.

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 1300X;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • Оперативная память — 12 гигабайт.

Системные требования для рейтрейсинга

  • ОС — Windows 10 с октябрьским обновлением (1809);
  • Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070;
  • Оперативная память — 16 гигабайт.

До начала раннего доступа Battlefield V остаётся чуть больше недели — подписчики сервисов Electronic Arts на РС и Xbox One смогут погрузиться в окопы Второй мировой 9 ноября. Поэтому издатель представил системные требования шутера.

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