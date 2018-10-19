В Fortnite взорвался таинственный куб

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.