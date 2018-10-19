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В Fortnite взорвался таинственный куб

Игромания.ру
1 час назад
В Fortnite взорвался таинственный куб
Фото: Игромания.ру
Комментарии

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.

Сегодня в королевской битве Fortnite взорвался таинственный куб, который впервые появился летом этого года. Сначала он просто стоял, потом начал перемещаться по карте, а теперь — взорвался.

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