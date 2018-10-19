Sunset Overdrive обнаружили в базе данных Steam

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.