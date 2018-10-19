ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Вход
Введите название или жанр игры
Яндекс.Браузер с расширением Рамблер/игрыУстановить →

Sunset Overdrive обнаружили в базе данных Steam

Игромания.ру
4 часа назад
Sunset Overdrive обнаружили в базе данных Steam
Комментарии

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.

Совсем недавно американское рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастную квалификацию Sunset Overdrive на РС, а теперь экшен в открытом мире обнаружили и в базе данных Steam. Более того, ещё в мае компьютерная версия проекта обзавелась рейтингом в Корее.

Игромания.ру: последние новости
В Fortnite взорвался таинственный куб
BlizzCon: до 18 ноября РС-версию Destiny 2 раздают бесплатно
Вторая неделя Red Dead Redemption 2 стала рекордной в английской рознице
Комментарии
Вам может понравиться
Dragon Knight 2
Бесплатно
Играть
Киборги
Бесплатно
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
999
Купить
Проект Восстановление
Фермы
Играть
Дачники
Фермы
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Забираем Destiny 2 абсолютно бесплатно
В Fortnite взорвался таинственный куб
Игроки жалуются на РС-версию Fallout 76
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC

Другие новости

В CS:GO добавили две новые карты в матчмейкинг
Читать дальше
В Fortnite началась «Монстробойня»
Project V4 покорит мобильники в следующем году
Читать дальше
Ubisoft раскритиковали за "прогиб" перед КНР
В Hearthstone побывали 100 миллионов игроков
Бросивший ведущую геймер остался без машины и дома
Чемпион по игре в Call of Duty Дуглас Мартин за 24 часа едва не лишился машины и дома. Об этом он рассказал в своем твиттере.
Читать дальше
Diablo Immortal удастся запустить через мобильный эмулятор
Fallout 76 готовится к заключительным тестовым сессиям
Завершился очередной этап тестирования survival-экшна Fallout 76. И вам наверняка не терпится узнать, когда людям вновь разрешат прогуляться по землям Аппалачии.
Читать дальше