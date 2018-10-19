ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Вход
Введите название или жанр игры
Яндекс.Браузер с расширением Рамблер/игрыУстановить →

Microsoft раздаёт полные версии PUBG и PES на Xbox One

Игромания.ру
21 час назад
Microsoft раздаёт полные версии PUBG и PES на Xbox One
Фото: Игромания.ру
Комментарии

В магазине Xbox Live пользователи обнаружили две акции невиданной щедрости — раздачу полных версий PUBG и Pro Evolution Soccer 2019 для Xbox One. Причём сама Microsoft пока не успела сообщить о подобном предложении.

По данным редактора The Verge Тома Уоррена, если успеть активировать обе игры, они навсегда останутся на учётной записи пользователя, хотя заголовок страницы намекает всё же на временный доступ.

  • На английской странице: «Временно бесплатно сыграйте в PlayerUnknown's Battlegrounds»;
  • На русской странице: «Бесплатные дни в PlayerUnknown's Battlegrounds».

Некоторые пользователи сообщают, что после активации бесплатной версии у них больше нет возможности купить полную версию, только приобрести её в качестве подарка — ещё один намёк, что акция носит всё же постоянный характер.

скриншот

Так выглядит страница игры после активации бесплатной копии

Microsoft обещала крупные новости на тему PUBG на X018, которая пройдёт на выходных в Мехико. Возможно, в преддверии выхода шутера на PS4 его намереваются перевести на условно-бесплатную модель распространения.

Inside Xbox, где и состоятся основные анонсы мероприятия, начнётся в полночь с 10 на 11 ноября. Помимо прочего, там ожидается анонс Sunset Overdrive на РС.

Игромания.ру: последние новости
Блогера забанили в YouTube за убийство феминистки в Red Dead Redemption 2
В Fortnite взорвался таинственный куб
DayZ добралась до стадии беты
Комментарии
Вам может понравиться
Рыцарь небес
Бесплатно
Играть
Камни Времени
Бесплатно
Играть
POSTAL 2
249
Купить
Проект Восстановление
Фермы
Играть
Дачники
Фермы
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
iPhone перестал фоткать лучше всех. Apple, спаси его
Забираем Destiny 2 абсолютно бесплатно
В Fortnite взорвался таинственный куб
Похождения Кокорина и Мамаева стали игрой

Другие новости

Похождения Кокорина и Мамаева стали игрой 2
Читать дальше
В Star Conflict произошли ресурсные перестановки
Избивать слонов в TW: Arena станет выгодно
Читать дальше
Покорить Lineage 2M разрешат в следующем году
В B&S 2 противники смогут похвастаться интеллектом
Aion 2 посетит мобильные устройства игроков
Во время мероприятия NC Media Day 2018 компания NCsoft представила посетителям новый проект под названием Aion 2. В этой мобильной MMORPG, события которой происходят за 900 лет до приключений в…
Читать дальше
Red Dead Redemption 2 превзошел продажи оригинала
Final Fantasy 15 попрощалась с тремя дополнениями
Во время специального ивента разработчики экшн-RPG Final Fantasy 15 анонсировали не самые приятные новости. Они сообщили, что три из четырех запланированных дополнений были отменены.
Читать дальше