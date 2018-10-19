Microsoft раздаёт полные версии PUBG и PES на Xbox One

В магазине Xbox Live пользователи обнаружили две акции невиданной щедрости — раздачу полных версий PUBG и Pro Evolution Soccer 2019 для Xbox One. Причём сама Microsoft пока не успела сообщить о подобном предложении.

По данным редактора The Verge Тома Уоррена, если успеть активировать обе игры, они навсегда останутся на учётной записи пользователя, хотя заголовок страницы намекает всё же на временный доступ.

На английской странице: «Временно бесплатно сыграйте в PlayerUnknown's Battlegrounds»;

На русской странице: «Бесплатные дни в PlayerUnknown's Battlegrounds».

Некоторые пользователи сообщают, что после активации бесплатной версии у них больше нет возможности купить полную версию, только приобрести её в качестве подарка — ещё один намёк, что акция носит всё же постоянный характер.

скриншот

Так выглядит страница игры после активации бесплатной копии

Microsoft обещала крупные новости на тему PUBG на X018, которая пройдёт на выходных в Мехико. Возможно, в преддверии выхода шутера на PS4 его намереваются перевести на условно-бесплатную модель распространения.

Inside Xbox, где и состоятся основные анонсы мероприятия, начнётся в полночь с 10 на 11 ноября. Помимо прочего, там ожидается анонс Sunset Overdrive на РС.