Final Fantasy 15 попрощалась с тремя дополнениями

Во время специального ивента разработчики экшн-RPG Final Fantasy 15 анонсировали не самые приятные новости. Они сообщили, что три из четырех запланированных дополнений были отменены. И только в марте 2019 года геймеры получат DLC «Episode Ardyn», события которого происходят за 30 лет до основных сюжетных приключений игры. Плюс Хаджиме Табата принял решение покинуть Square Enix и попрощаться с должностью директора.

Помимо прочего, стало известно, что 13 декабря FF15 получит кроссоверный квест с MMORPG Final Fantasy 14. Во время него вы сможете повстречать девушку-микоте по имени Y’jhimei, раздобыть тематические костюмы, а также сразиться с опасными врагами.

И если вы являетесь обладателем Xbox One или PS4, то вас наверняка обрадует новость о том, что 13 декабря Final Fantasy 15: Comrades превратится в отдельную игру (на ПК все останется по-прежнему). В этой мультиплеерной версии проекта вы обнаружите 10 дополнительных боссов, новые наряды и оружие.