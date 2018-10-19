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Анонсирована видеокарта PowerColor Red Devil RX 590

Игромания.ру
21 час назад
Анонсирована видеокарта PowerColor Red Devil RX 590
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Компания PowerColor представила Red Devil RX 590 8GB GDDR5 — новую видеокарту на 12-нанометровом графическом чипе AMD с 2304 потоковыми процессорами. Он работает на эффективной частоте 1576 МГц. Объём видеопамяти GDDR5 составляет 8 ГБ, её частота равна 2000 МГц (8 Гбит/сек). Ширина шины данных — 256 бит.

Видеокарта оснащена 8 и 6-контактными разъёмами дополнительного питания, тепловыми трубками и двумя вентиляторами. При этом новинка может похвастаться поддержкой технологии Mute Fan, которая отключает вентилятор при температуре чипа менее 50 градусов. Это позволяет снизить уровень шума.

Карта использует интерфейс PCIe 3.0 для подключения к материнской плате. На ней распаяны разъёмы DVI, HDMI и DisplayPort. Также она поддерживает DirectX 12. Для работы карты потребуется блок питания минимум на 650 Вт.

Red Devil RX 590 будет поставляться с играми Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и The Division в рамках трёх наборов по цене в 180 долларов каждый (чуть более 12 тысяч рублей) с 15 ноября. Розничная цена пока не уточняется.

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