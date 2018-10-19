Activision недовольна продажами Destiny 2

Во время ежеквартального финансового отчёта Activision Blizzard перед инвесторами стало известно, что издатель недоволен показателями сентябрьского расширения «Отвергнутые» для Destiny 2, как и сиквела в целом.

По словам операционного директора компании Кодди Джонсона, сейчас вовлечённость игроков высока, однако самих пользователей меньше, чем ожидал издатель. Именно поэтому Activision намерена агрессивно привлекать новую аудиторию — это, видимо, и стало причиной раздачи РС-версии шутера в Battle.net (предложение действуют до 18 ноября).

С самого релиза Destiny 2 подверглась критике за попытку угнаться за двумя зайцами — ублажить и казуальную, и хардкорную аудитории. С «Отвергнутыми» разработчики пошли навстречу своим преданным поклонникам, усложнив некоторые системы, сделав их приближенными к первой части.

Несмотря на попытки Bungie, по мнению Activision, многие фанаты всё ещё выжидают, наблюдая за развитием шутера издалека.

А вот у Call of Duty: Black Ops 4 всё хорошо: по темпам продаж новинка обгоняет своего предшественника — Black Ops 3. Особенно на РС, где продажи за аналогичный период выше в три раза.