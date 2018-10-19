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Пользователям Overwatch придется переустановить игру

RBK Games
8 часов назад
Пользователям Overwatch придется переустановить игру
Фото: RBK Games
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Если вы не являетесь обладателем безлимитного Интернета, то вас наверняка расстроит сегодняшняя новость от создателей командного шутера Overwatch. Сотрудники компании Blizzard Entertainment сообщили, что следующее большое обновление внесет фундаментальные изменения в клиент игры.

Правки будут настолько огромными, что разработчики не могут добавить их с помощью стандартного патча. Другими словами, людям придется заново скачать и переустановить игру. Пока неизвестно, когда именно подобное обновление доберется до живых серверов, но, по крайне мере, Blizzard заранее предупредила геймеров о подобном событии в Overwatch.

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