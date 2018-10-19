Пользователям Overwatch придется переустановить игру

Если вы не являетесь обладателем безлимитного Интернета, то вас наверняка расстроит сегодняшняя новость от создателей командного шутера Overwatch. Сотрудники компании Blizzard Entertainment сообщили, что следующее большое обновление внесет фундаментальные изменения в клиент игры.

Правки будут настолько огромными, что разработчики не могут добавить их с помощью стандартного патча. Другими словами, людям придется заново скачать и переустановить игру. Пока неизвестно, когда именно подобное обновление доберется до живых серверов, но, по крайне мере, Blizzard заранее предупредила геймеров о подобном событии в Overwatch.