Гладиатор будет жонглировать врагами в Breach

В экшн-RPG Breach игроку на выбор предоставляется внушительное количество классов, каждый из которых обладает уникальными способностями и механиками. Сегодня благодаря новому видео у вас есть возможность получше изучить класс под названием Auros-гладиатор. С помощью скилла Zephyr Strike он может подкинуть демона высоко в воздух, а затем запустить комбо, чтобы не дать врагу упасть на землю.

Активировав умение Cyclone Blade, ваш персонаж начнет яростно крутить перед собой меч. Способность Downburst отлично подойдет для того, чтобы впечатать недруга в пол. Скилл Auros Grasp позволит вам притянуть противника к себе. И ультимативное умение Gladiator's Wrath поможет герою выбить всю дурь из демонских воинов. Кстати, сейчас идет тестирование Breach, поэтому если вы не хотите ждать начала стадии раннего доступа, то тогда стоит задуматься о покупке одного из наборов основателей.