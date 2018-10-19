Основная часть разработки Death Stranding завершена

Сотрудники издания Wccftech обратили внимание на свежее интервью Хидео Кодзимы японскому СМИ Asahi Shimbun Globe.

В нём геймдизайнер признался, что основная часть разработки Death Stranding осталась позади — ключевые геймплейные механики созданы, а игру уже можно пройти от начала до конца. Впереди же период полировки, включающий многократное прохождение, тестирование и отладку игрового процесса на основе полученных отзывов.

В том же интервью Кодзима рассказал, что после ухода из Konami ощущал, будто бы всё потеряно, ведь он больше никогда не сможет работать над Metal Gear. Разработчик хотел уйти в многолетний отпуск, чтобы прийти в себя, однако его близкие посоветовали наоборот взяться за новый проект. Им и стала Death Stranding, которую японец делает вместе с Sony.

Что интересно, буквально несколько дней назад Трой Бейкер сообщил, что закончил съёмки захвата движений для игры, как и, вероятно, его коллега Норман Ридус, хотя он всё ещё не уверен во всём этом. Возможно, они понадобятся для работы над дополнительными или новыми сценами.

Для создания этой потрясающей игры он собрал невероятных людей. Она получается странной и чудной. Понятия не имею, когда она выйдет, однако я, как и, похоже, Норман, закончили съёмки. Могу, впрочем, и ошибаться - Трой Бейкер.

Death Stranding создаётся только для PS4 и не имеет официальной даты выхода. Предположительно, релиз всё же состоится в следующем году.