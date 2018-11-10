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В Artifact будут платные события с призами

CyberSport.ru
10 ноября 2018
В Artifact будут платные события с призами
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Разработчики Artifact рассказали, что для участия в некоторых событиях потребуются платные билеты. Они также назвали основные режимы и объяснили, как работают внутриигровые турниры.

В Artifact будут доступны несколько режимов: обычные игры с реальными или компьютерными противниками, турниры и Gauntlet. В зависимости от установленных условий и формата, в каждом из них пользователи могут использовать заранее подготовленные, базовые или собранные в драфте колоды.

На официальном сайте Artifact разработчики уделили особое внимание режиму Gauntlet. В нем игрокам предстоит сражаться в онлайн-матчах до определенного количества побед или поражений в заданных условиях.

В некоторых ивентах этого режима игроки смогут получить призы, соответствующие их результатам. Для участия в таких событиях потребуются билеты, которые можно приобрести по цене $4,95 за пять штук. После покупки Artifact все пользователи получат один набор билетов бесплатно.

На старте в Gauntlet будет три формата: бои с заранее подготовленными колодами, а также обычный и «фантомный» драфт — в последнем пользователи получат только награды, а не все выбранные карты. Позже разработчики планируют добавить больше модификаций.

Все игроки смогут создать собственные турниры и задать нужные им условия: выбрать редкость разрешенных карт, изменить стартовое здоровье башен и так далее. В Artifact также будет возможность организовывать закрытые соревнования. Сразу после релиза пользователи не смогут разыгрывать призы в этом режиме.

Valve представила коллекционную карточную игру Artifact во время The International 2017. Релиз на PC состоится 28 ноября, а на iOS и Android она выйдет в 2019 году. Все владельцы Artifact получат две базовые колоды, пять билетов для внутриигровых событий и 10 наборов, в каждом из которых по 12 карт: один герой, два предмета и как минимум одна редкая карта.

10-11 ноября проходит ознакомительный онлайн-турнир по Artifact. 128 бета-тестеров разыгрывают $10 тыс. в режиме Draft. Следить за ходом соревнования можно на одном из предложенных стримов.

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