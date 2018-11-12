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NVIDIA представила видеокарту Quadro RTX 4000

Игромания.ру
12 ноября 2018
NVIDIA представила видеокарту Quadro RTX 4000
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Компания NVIDIA представила профессиональную видеокарту Quadro RTX 4000 на базе графического чипа Turing TU106. Новинка получила 2304 ядра CUDA, 288 тензорных и 26 RT-ядер. Карта обеспечивает производительность до 43T RTX-OPS (порядка 7,1 TFLOPS) и 6 гигалучей в секунду.

Объём памяти равен 8 ГБ GDDR6, ширина шины данных составляет 256 бит. Иначе говоря, карта во всём аналогична GeForce RTX 2070, за исключением частоты памяти. Она равняется 6500 МГц, что на 500 МГц меньше, чем у геймерской карты. При этом её игровая производительность ограничивается драйвером и весьма мала в сравнении с RTX 2070.

Полностью спецификации карты таковы:

Теплопакет карты равен 160 Вт, что неудивительно, ведь это не игровое решение. Новинка появится в продаже в декабре по цене от 900 долларов (более 61 тысячи рублей)

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