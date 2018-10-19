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Клиент Fallout 76 сложно удалить

RBK Games
3 часа назад
Клиент Fallout 76 сложно удалить
Фото: RBK Games
Комментарии

Люди, принимавшие участие в бета-тесте survival-экшна Fallout 76, столкнулись со странной проблемой. Некоторые геймеры, попавшие в ЗБТ с помощью приглашений, не могут удалить клиент проекта через стандартную функцию Windows или лаунчер Bethesda, так как требуется войти в аккаунт с купленной игрой.

Судя по сообщениям на Reddit, проблема с удалением иногда возникает и у владельцев предзаказов. Поэтому если вы захотите избавиться от клиента, то тогда придется вырезать его вручную. Скорее всего, данная ошибка как-то связана с серверами и, возможно, 14 ноября, в день релиза Fallout 76, подобный баг будет устранен.

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