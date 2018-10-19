В Vermintide 2 появится город Юбершрайк

Сотрудники компании Fatshark не забыли про фанатов экшна Warhammer: Vermintide 2, и сегодня они анонсировали DLC Back to Ubersreik. Благодаря этому дополнению, выходящему в декабре, вы сможете вернуться в город Юбершрайк и оценить три переделанные карты из первой части серии. У вас и других искателей приключений будет возможность полюбоваться величественным Рогом Магнуса в разное время суток и грязными улочками, забитыми мертвыми телами имперских солдат.

За данное DLC, детальные подробности о котором станут известны позже, придется заплатить $9.99, но для русскоязычных игроков цена, скорее всего, будет немного ниже.