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Youtube VR запустили для шлема Oculus Go

Игромания.ру
3 часа назад
Youtube VR запустили для шлема Oculus Go
Фото: Игромания.ру
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Видеосервис YouTube с сегодняшнего дня запустил фирменное приложение для VR-шлема Oculus Go. Ранее аналогичные программы получили Samsung Gear VR, Sony PlayStation VR, Google Daydream VR и «десктопные» гарнитуры.

Приложение поддерживает традиционные 360-градусные видео, обычные ролики и социальные возможности. В числе последних — одновременный просмотр видео с друзьями. Отметим, что ранее автономные гарнитуры не поддерживались. Было приложение только для гарнитур на базе смартфонов.

Пока официально это не сообщается, но, возможно, приложение YouTube VR появится на будущей гарнитуре Oculus Quest, которую Facebook представит весной 2019 года.

Ранее, напомним, компания Oculus отменила разработку новой VR-гарнитуры. Дело в том, что бывший генеральный директор Брендан Ириб и руководство Facebook по-разному видели развитие VR-отрасли. По мнению Марка Цукерберга и других, акцент нужно делать на автономные шлемы виртуальной реальности, поскольку они не зависят от PC и не связаны с ними кабелями. Но, похоже, это стало камнем преткновения.

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