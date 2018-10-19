MSI готовит самую маленькую видеокарту

Компания MSI готовит самую компактную видеокарту поколения Turing. Это модель GeForce RTX 2070 Aero ITX, которая предназначена для небольших игровых систем. По данным ресурса VideoCardz, она оснащена всего одним вентилятором, хотя, учитывая компактные размеры, этого хватит. Также это указывает на низкий теплопакет и отсутствие возможности разгона (или же он будет чисто номинальным).

Новинка лишена разъёмов DVI, USB Type-C, NVLink и интерфейса VirtualLink. Но всё же есть три DisplayPort и один HDMI 2.0. При этом карта оснащена тензорными и RT-ядрами, так что на ней вполне можно будет использовать трассировку лучей и другие фишки 20-й серии.

Стоимость новой видеокарты и дата выхода пока не уточняются. Но, скорее всего, она появится уже скоро и будет стоить не слишком дорого.