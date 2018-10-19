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NVIDIA дарит Battlefield V покупателям карт GeForce RTX

Игромания.ру
23 часа назад
NVIDIA дарит Battlefield V покупателям карт GeForce RTX
Фото: Игромания.ру
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Компания NVIDIA всеми силами продвигает новые видеокарты GeForce RTX. Сейчас она запустила промо-акцию, согласно которой владельцы карт могут загрузить шутер Battlefield V, который вышел вчера.

Однако дело не только в релизе игры. Это пока единственный проект, который поддерживает технологию трассировки лучей DirectX Raytracing. В акции участвуют GeForce RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti (однако её в наличии нет), а также PC с ними, купленные в период 20 ноября по 7 января. При этом те, кто купил карту раньше, останутся без игры.

Для получения своей копии Battlefield V, карту нужно приобрести в одном из одобренных «зелёными» магазине. Более подробно условия акции описываются на сайте компании.

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