Модуль Vaqso добавит в игры «запах зомби»

Человек располагает минимум пятью органами восприятия окружающей среды и всю полноту мира может ощутить, лишь задействовав максимум из них. Это должно быть справедливо и для виртуальной реальности, поэтому разработчики постоянно предпринимают попытки добавить в гарнитуры новые сенсорные модули. Одна из последних новинок в этой области – синтезатор запахов Vaqso.

Устройство получило известность за способность издавать запах зомби для тематических игр, хотя еще вопрос, хотят ли его учуять геймеры. Впрочем, выбора у них не будет, потому что модуль Vaqso крепится поверх типовой гарнитуры ВР, подключается к ней через Bluetooth или micro-USB и синхронизируется с запущенным приложением. Когда в игре происходит столкновние с зомби, модуль получает сигнал и выпускает дозу ароматической смеси.

В установленном блоке есть пять ячеек, куда можно загрузить по одному картриджу с 15 доступными сегодня ароматами. Помимо «зомби», это запах пламени, океанской волны, жареного цыпленка, карри, древесины, шоколада, бытового газа, цветов, карамели, лесной чащи, земли, кофе, мяты и «женщины». Вероятно, речь идет о каком-то виде парфюма, но если у вас есть деньги, то за $3000 для вас создадут картриджи с любым желаемым ароматом.

Стоит учесть, что полностью заправленный аксессуар Vaqso VR весит 125 граммов, и это может повлиять на ощущения от гарнитуры на голове. Стоимость базового комплекта — модуль, плюс 5 картриджей — составляет $999, отдельно картриджи докупаются по $70 за штуку. Все программное обеспечение, включая API для разработчиков, предоставляется бесплатно.