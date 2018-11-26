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Анбоксинг консоли PlayStation Classic

RBK Games
26 ноября 2018
Анбоксинг консоли PlayStation Classic
Фото: Twitter
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Если третьего декабря вы подумываете приобрести PlayStation Classic за $99.99, то вам наверняка понравится сегодняшнее видео от компании Sony.

В новом ролике директор по социальным медиа SIE Сид Шуман сделал анбоксинг данной консоли, являющейся переизданием оригинальной PlayStation.

Он показал содержимое коробки и все комплектующие, а также рассказал о возможностях данного устройства и карты виртуальной памяти.

Стоит отметить, что благодаря PS Classic у вас получится поиграть в 20 проектов золотой эпохи, например, Metal Gear Solid и Twisted Metal. Полный список видеоигр удастся изучить вот здесь.

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