NVIDIA представила самую мощную видеокарту в мире

Компания NVIDIA представила самую производительную и дорогую видеокарту потребительского класса — Titan RTX. Этот ускоритель оснащён графическим процессором TU102, как и у GeForce RTX 2080 Ti. Разница состоит в том, что у «Титана» активированы 4608 ядер CUDA, тогда как у 2080 Ti — 4352 ядра.

Также новинка оснащена 576 тензорными и 72 ядрами RT. Объём памяти GDDR6 составляет 24 ГБ, шина данных — 384 бита. Графический чип работает на частотах 1350–1770 МГц, а память «добивает» до 14 ГГц. Для питания предусмотрены два восьмиконтактных разъёма. Есть поддержка технологии NVLink, что позволяет объединять несколько карт в одной системе. Правда, блок питания нужен мощный, ведь теплопакет NVIDIA Titan RTX составляет 280 Вт.

Производительность Titan RTX составляет 16,3 TFLOPS в режиме FP32 (32-битная точность вычислений). У Titan V — 13,8 TFLOPS. А вот в режиме FP32 карта набирает всего 0,51 TFLOPS, тогда как модель предыдущего поколения — 6,9 TFLOPS. То есть для научных и технических расчётов её пока не стоит использовать.

Цена новой видеокарты составляет 2500 долларов (чуть менее 170 тысяч рублей).