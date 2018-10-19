Искусственный интеллект создаёт графику для игр

Nvidia представила новое исследование, посвящённое искусственному интеллекту. Проект компании позволяет разработчикам создавать полностью искусственные интерактивные 3D-среды, где за основу берётся видео, снятое в реальном мире.

Как отметили исследователи, каждый объект в виртуальном мире должен быть смоделирован индивидуально, что, несомненно, затратно и отнимает много времени. Однако нейросеть компании на основе полученных с роликов данных научилась самостоятельно в реальном времени создавать в синтетических мирах такие объекты, как здания, деревья и транспортные средства.

Сам себе режиссёр

Таким образом, развитие данной технологии приведёт к тому, что разработчики и инженеры получат возможность быстро создавать виртуальные миры для игр, автомобильной промышленности, архитектуры, робототехники или виртуальной реальности. Например, нейросеть может генерировать интерактивные сцены на основе реальных мест или переносить танцевальные движения известных поп-звёзд на модели пользователей.

«Nvidia изобретает новые способы генерации интерактивной графики вот уже 25 лет, и это первый раз, когда мы можем сделать это с помощью нейросети. Нейросети, в частности генеративные модели, изменят то, как мы создаём графику», — отметил вице-президент Nvidia по глубокому обучению Брайан Катанзаро.

В качестве демонстрации возможностей разработки компания показала простой автомобильный симулятор, позволяющий виртуальным водителям совершить поездку в городе. Весь контент в видеоигровом демо визуализируется интерактивно с использованием нейросети. Они не только создаёт объекты, но и моделирует виртуальный мир, например, изменяя освещение. Поскольку среда сгенерирована искусственно, пользователь может легко внести изменения: отредактировать, уладить или добавить объекты.

По словам исследователей, cпособность моделировать и воссоздавать динамику визуального мира имеет важное значение для создания интеллектуальных агентов. Ведь помимо научных интересов технология станет весьма полезной для тех, кто занимается разработкой в обсласти компьютерного зрения, компьютерной графики и робототехники.

Ранее News.ru посетил Неделю российского Интернета, где состоялась специальная секция, посвящённая нейросетям и искусственному интеллекту, а также их роли в развитии современных технологий. Эксперты на примерах собственных проектов объяснили, почему именно эти технологии станут фундаментом будущих важнейших открытий, добавив, что они непременно вольются в нашу жизнь, став их неотъемлемой частью.