Хакеры обратили внимание на геймеров

Объем рынка компьютерных и мобильных игр превышает 100 миллиардов долларов ежегодно. Такие суммы не могли не привлечь мошенников, которые в 2018 году активно атаковали как отдельных любителей игр, так и целые компании разработчиков. Специалисты InfoWatch, занимающейся кибербезопасностью, рассказали, как воруют данные геймеров и производителей игр.

Специалисты InfoWatch рассказали, что в этом году хакеры активно атаковали персональную информацию отдельных игроков — начиная от угона аккаунтов в целом до хищения внутриигровых валют или ценных предметов в конкретных играх.

Иногда утеря данных происходила непредумышленно, когда владелец аккаунта случайно компрометировал свою личную информацию или по ошибке сотрудников производителя игры.

Например, буквально несколько дней назад оказались скомпрометированы личные данные многих подписчиков игры Fallout 76 компании Bethesda. Инцидент произошел из-за ошибки на сайте, когда все пользователи получили общий доступ к закрытой информации.

Не обошлось в 2018 году и без крупных утечек персональных данных в результате атак на компании разработчиков игр. Например, летом этого года, в результате устаревшей шифровки информации в компании Star Vault, злоумышленники похитили данные около 570 тысяч игроков Mortal Online. Пакет этой информации злоумышленники уже много раз продали в Сети.

Также в конце лета мошенники атаковали видеоигру для любителей эротики, похитив и выложив на продажу данные 500 тысяч пользователей ресурса. В том числе к злоумышленникам попала связанная информация об интересах и заказах людей с указанием их имен, адресов и контактных данных.

Зачастую активность хакеров определяется популярностью игры. Например, онлайн-игра Fortnite, имеющая около 200 млн пользователей по всему миру, в последние недели буквально берется мошенниками «на измор» — тысячи игроков сообщают о взломах аккаунтов или утере доступа к ним. Потери игроков начинаются от нескольких сотен долларов и до многих тысяч.

Большую опасность, как отмечают специалисты, несут для геймеров злоумышленники, работающие на разработчика игр. Например владелец Jagex, создавшей онлайн-игру Old School RuneScape, недавно уволил программиста, входившего в аккаунты случайных игроков и похищавшего игровую валюту с их счета.