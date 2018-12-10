ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Введите название или жанр игры
0+
Мгновенный доступ к сервисам в Яндекс.Браузере с элементами РамблераУстановить →

Хакеры обратили внимание на геймеров

360tv.ru
10 декабря 2018
Хакеры обратили внимание на геймеров
Комментарии

Объем рынка компьютерных и мобильных игр превышает 100 миллиардов долларов ежегодно. Такие суммы не могли не привлечь мошенников, которые в 2018 году активно атаковали как отдельных любителей игр, так и целые компании разработчиков. Специалисты InfoWatch, занимающейся кибербезопасностью, рассказали, как воруют данные геймеров и производителей игр.

Специалисты InfoWatch рассказали, что в этом году хакеры активно атаковали персональную информацию отдельных игроков — начиная от угона аккаунтов в целом до хищения внутриигровых валют или ценных предметов в конкретных играх.

Иногда утеря данных происходила непредумышленно, когда владелец аккаунта случайно компрометировал свою личную информацию или по ошибке сотрудников производителя игры.

Например, буквально несколько дней назад оказались скомпрометированы личные данные многих подписчиков игры Fallout 76 компании Bethesda. Инцидент произошел из-за ошибки на сайте, когда все пользователи получили общий доступ к закрытой информации.

Не обошлось в 2018 году и без крупных утечек персональных данных в результате атак на компании разработчиков игр. Например, летом этого года, в результате устаревшей шифровки информации в компании Star Vault, злоумышленники похитили данные около 570 тысяч игроков Mortal Online. Пакет этой информации злоумышленники уже много раз продали в Сети.

Также в конце лета мошенники атаковали видеоигру для любителей эротики, похитив и выложив на продажу данные 500 тысяч пользователей ресурса. В том числе к злоумышленникам попала связанная информация об интересах и заказах людей с указанием их имен, адресов и контактных данных.

Зачастую активность хакеров определяется популярностью игры. Например, онлайн-игра Fortnite, имеющая около 200 млн пользователей по всему миру, в последние недели буквально берется мошенниками «на измор» — тысячи игроков сообщают о взломах аккаунтов или утере доступа к ним. Потери игроков начинаются от нескольких сотен долларов и до многих тысяч.

Большую опасность, как отмечают специалисты, несут для геймеров злоумышленники, работающие на разработчика игр. Например владелец Jagex, создавшей онлайн-игру Old School RuneScape, недавно уволил программиста, входившего в аккаунты случайных игроков и похищавшего игровую валюту с их счета.

360tv.ru: последние новости
Стример напал на беременную жену во время трансляции Fortnite
Лучшие игры года назвали на The Game Awards
В PlayStation Classic обнаружили секретное меню
Комментарии
Fallout 76, Fortnite
Вам может понравиться
Эпоха раздора
Бесплатно
Играть
Фазенда
Бесплатно
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
599
Купить
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
My Jackpot
Казино
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
Топ 15 игровых компаний
С патчем для Battlefield 5 возникли проблемы
Объявлены лучшие игры года

Другие новости

Grand Theft Auto V продают по рекордно низкой цене
Читать дальше
В Fortnite добавили меч, винтовку и режим-песочницу
Epic Games Store привлек новые эксклюзивы
Читать дальше
PlayStation Classic взломали для запуска сторонних игр
Искусственный интеллект вышел из-под контроля в видеоигре
Разработчики уходят от Steam к Epic Games Store
Новые изменения в политике магазина Steam указывают на то, что Valve планирует сделать ставку на крупных разработчиков и «дорогие» игры: компания обещает снижать процент отчислений при достижении определённого порога продаж.
Читать дальше
Геральт из Ривии заглянет в Monster Hunter: World
Герои Ni no Kuni 2 узнают о прошлом своих соратников
Компания Bandai Namco Entertainment выпустила трейлер будущего DLC к ролевой игре Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom.
Читать дальше