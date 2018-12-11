PlayStation Classic взломали для запуска сторонних игр

Недорогая приставка Sony PlayStation Classic получила довольно ограниченный список предустановленных классических игр. Энтузиасты озаботились этой проблемой и научились запускать сторонние игры с обычных USB-флешкек. Инструкцию по взлому опубликовали на канале ETA Prime.

Для этого также понадобятся приложение Notepad ++ и инструмент BleemSync с GitHub. Весь процесс можно пронаблюдать в ролике, он не такой уж и сложный. Пока команды вводятся вручную, но ожидается выход автоматического взлома.

Напомним, Sony начала продажи ретро-пристаки PlayStation Classic около недели назад. Модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию культовой консоли. Эта мини-консоль приблизительно на 45% меньше оригинальной PlayStation. В комплекте идут два контроллера оригинального дизайна, и внешний вид упаковки максимально приближен к исходному. В России приставка предлагается за 8999 рублей.