Сверхзвуковые истребители улетели в War Thunder

На серверы онлайн-экшна War Thunder был установлен патч 1.85. Теперь у игроков есть шанс полетать на сверхзвуковых истребителях шестого ранга, которые могут уничтожить противников с помощью самонаводящихся ракет.

Стала доступна полноценная линейка исследований итальянской бронетехники (около 30 машин для всех рангов). А также были добавлены дополнительные корабли для четырех игровых наций. Не забыли разработчики и про новые поля боя. Если вы любите воздушные баталии, то тогда отправляйтесь на карту «Афганистан», морские - «Огненная земля», смешанные - «Вьетнам».

Помимо прочего, команда заметно улучшила текстуры земли и мостов, подарила мельницам анимацию, устранила неприятные ошибки и сбалансировала большое количество техники.