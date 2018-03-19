ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Введите название или жанр игры
0+
Яндекс.Браузер с расширением Рамблер/игрыУстановить →

Сверхзвуковые истребители улетели в War Thunder

RBK Games
10 часов назад
Сверхзвуковые истребители улетели в War Thunder
Комментарии

На серверы онлайн-экшна War Thunder был установлен патч 1.85. Теперь у игроков есть шанс полетать на сверхзвуковых истребителях шестого ранга, которые могут уничтожить противников с помощью самонаводящихся ракет.

Стала доступна полноценная линейка исследований итальянской бронетехники (около 30 машин для всех рангов). А также были добавлены дополнительные корабли для четырех игровых наций. Не забыли разработчики и про новые поля боя. Если вы любите воздушные баталии, то тогда отправляйтесь на карту «Афганистан», морские - «Огненная земля», смешанные - «Вьетнам».

Помимо прочего, команда заметно улучшила текстуры земли и мостов, подарила мельницам анимацию, устранила неприятные ошибки и сбалансировала большое количество техники.

RBK Games: последние новости
Жители WoW празднуют «Зимний Покров»
В Atlas разрешат использовать абордажные кошки
The Division 2 подготовилась к технической альфе
Вам может понравиться
Рыцарь небес
Бесплатно
Играть
Слоты
Бесплатно
Играть
Ведьмак 3: Дикая Охота
– 49%
609
Купить
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
My Jackpot
Казино
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
Mortal Kombat 11 посетят абсолютно новые герои
Искусственный интеллект вышел из-под контроля в видеоигре
Топ 15 игровых компаний

Другие новости

К The Long Dark вышло обновление
Читать дальше
«Голос» Марио получил награду Гиннесса
Консольные Pillars of Eternity 2: Deadfire не отменили
Читать дальше
Sony невольно раскрыла число игроков проектов для PS4
Очередной убийца «Diablo» на подходе
Директор Kingdom Hearts 3 прокоментировал утечку игры
На днях несколько копий ролевой игры Kingdom Hearts 3 оказались в руках игроков, в том числе любителей выдать на всеобщее обозрение детали и главные повороты сюжета.
Читать дальше
Дюк Нюкем изобьет врагов в Rad Rodgers
GamesIndustry.biz подвела итоги 2018 года
Вот уже третий год подряд журналисты бизнес-издания GamesIndustry.biz собирают самую интересную информацию о глобальных событиях и «цифрах» игровой индустрии в уходящем году, представляя их в удобном формате большой инфографики.
Читать дальше