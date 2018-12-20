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Видеокарта NVIDIA Titan RTX поставила рекорд в 3DMark

Игромания.ру
20 декабря 2018
Видеокарта NVIDIA Titan RTX поставила рекорд в 3DMark
Фото: Игромания.ру
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Компания NVIDIA в начале декабря показала графический ускоритель Titan RTX за 2500 долларов, который оснащён графическим чипом GPU TU102 с активными 4352 ядрами CUDA. Официальные продажи стартовали только на днях, а в сети уже появились первые тесты.

Это версия с водяным охлаждением.

Новинку «погоняли» в бенчмарке 3DMark Firestrike, где она набрала 41 109 баллов (Graphics Score). Важно отметить, что тестирование проходило на разогнанном экземпляре с жидкостной системой охлаждения. Графический чип работал на частоте 2070 МГц, а память — на 16 200 МГц.

Интересно, что GeForce RTX 2080 Ti с частотами 2175 МГц и 16 200 МГц способна набрать 39 958 баллов. Хотя между картами есть разница, ведь Titan RTX — не игровое решение. Во встроенном тесте Final Fantasy XV карта набрала всего лишь 8428 баллов, уступив RTX 2080 Ti и даже прошлогоднему Titan V.

В целом результаты ожидаемые, хотя для такой цены они могли быть и повыше. Впрочем, сам производитель позиционирует Titan RTX как платформу для ускорения машинного обучения, а такие карты обычно стоят дороже игровых.

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