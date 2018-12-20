Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду запустил собственную игру под названием "Cristiano Ronaldo Soccer Clash".

В своём инстаграме 33-летний португалец опубликовал презентационное видео приложения.

"Моя новая игра здесь! Теперь вы можете забивать голы, играя со своими друзьями! Бросьте им вызов и расскажите потом, кто победит!" - говорится в подписи к посту.

Стоит отметить, что приложение разработано для смартфонов. Оно доступно для операционных систем Android и IOS.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 8 ассистов.