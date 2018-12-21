В драйверах Linux нашли упоминание нового процессора Intel

На рынке сегодня представлены несколько процессоров Intel Core из семейства Kaby Lake-G. Их особенностью является встроенная графика Radeon RX Vega M GH и Radeon RX Vega M GL производства AMD. Но, похоже, этими моделями всё не ограничивается. Издание Phoronix сообщает, что упоминание о новом процессоре со встроенной видеокартой обнаружили в драйверах Linux.

Речь идёт о графике Vega M, которая имеет идентификатор PCI-устройства 0x694F (у двух других моделей — 0x694E и 0x694C соответственно). Учитывая отсутствие других патчей, предполагается, что эта видеокарта относится к тому же семейству, что и другие. При этом сообщается, что речь идёт о самом бюджетном варианте. Версия 0x694E в этом случае будет на втором месте, а 0x694C выступит топовым вариантом графики.

Не исключено, что новый процессор покажут на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, которая пройдёт в начале января. Также можно предположить, что это своеобразный ответ на видеокарту NVIDIA MX250, а само решение, очевидно, рассчитано на недорогие ноутбуки.