ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Введите название или жанр игры
0+
Бесплатные игры и горячие новинки в Яндекс.Браузере с элементами РамблераУстановить →

AMD представит новые процессоры и видеокарту

Игромания.ру
18 часов назад
AMD представит новые процессоры и видеокарту
Комментарии

Ресурс WCCFTech сообщает, что на январской выставке CES 2019 компания AMD покажет новые процессоры Ryzen 3000-й серии и видеокарту на базе архитектуры Vega II. Предполагается, что карта будет построена на 7-нанометровом графическом процессоре, хотя это пока не подтверждено.

Что касается процессоров, то ожидаются как обычные CPU, так и гибридные APU (со встроенной графикой). Предполагается, что первые будут выполнены по 7-нанометровой технологии. Иначе говоря, это могут быть чипы с архитектурой Zen 2 и сокетом AM4, что позволит устанавливать их в существующие платы. «Гибриды» же, как ожидается, будут 12-нанометровые с архитектурой Zen+ и графическим модулем Radeon Vega.

Пока сложно сказать, будет ли анонс полноценным или сугубо «бумажным», однако даже в последнем случае это будет мощная заявка на преимущество на рынке со стороны «красного гиганта». Сама выставка потребительской электроники CES 2019 пройдёт в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года.

Игромания.ру: последние новости
В War Thunder стартовало «Новогоднее приключение»
В Rainbow Six Siege на новый год дарят одного дополнительного оперативника
Для Watch Dogs вышла масштабная модификация с «живым открытым миром»
Комментарии
Вам может понравиться
Рыцарь небес
Бесплатно
Играть
Фазенда
Бесплатно
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
599
Купить
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
My Jackpot
Казино
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Разработчики Atlas продолжают издеваться над игроками
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
Обновление Dota 2 внесло правки в «Пристанище зимы»
Названа дата выхода третьего эпизода The Long Dark

Другие новости

Раскрыты подробности отмененной Half-Life 3
Читать дальше
В 2018 году на турнирах по Dota 2 разыграли более $41 млн
В Fortnite всю карту замело снегом
Читать дальше
Rage 2 познакомит людей с красочным миром
Игроки сравнили трейлер Atlas с реальным геймплеем
Авторы Valkyrie Chronicles делают продолжение Sakura Wars
В начале декабря компания SEGA Games провела семинар для своих новых сотрудников.
Читать дальше
War Thunder получит новые самолеты в следующем году
Sniper Evilte V2 может обзавестись ремастером
Еще в 2012 году состоялся выход тактического шутера Sniper Elite V2, где вместе со снайпером Карлом Фэйрбёрном во времена Второй мировой войны вы должны были устранять всевозможные цели в Берлине.
Читать дальше