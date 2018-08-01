AMD представит новые процессоры и видеокарту

Ресурс WCCFTech сообщает, что на январской выставке CES 2019 компания AMD покажет новые процессоры Ryzen 3000-й серии и видеокарту на базе архитектуры Vega II. Предполагается, что карта будет построена на 7-нанометровом графическом процессоре, хотя это пока не подтверждено.

Что касается процессоров, то ожидаются как обычные CPU, так и гибридные APU (со встроенной графикой). Предполагается, что первые будут выполнены по 7-нанометровой технологии. Иначе говоря, это могут быть чипы с архитектурой Zen 2 и сокетом AM4, что позволит устанавливать их в существующие платы. «Гибриды» же, как ожидается, будут 12-нанометровые с архитектурой Zen+ и графическим модулем Radeon Vega.

Пока сложно сказать, будет ли анонс полноценным или сугубо «бумажным», однако даже в последнем случае это будет мощная заявка на преимущество на рынке со стороны «красного гиганта». Сама выставка потребительской электроники CES 2019 пройдёт в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года.