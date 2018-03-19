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AMD представила флагманскую видеокарту Radeon VII

Игромания.ру
1 час назад
AMD представила флагманскую видеокарту Radeon VII
Фото: Игромания.ру
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На выставке CES 2019 компания AMD представила новую игровую видеокарту Radeon VII. Она стала главным анонсом мероприятия «красного гиганта».

Radeon VII стала первой в мире картой с GPU, который выполнен по 7-нанометровой технологии. Карта построена на чипе Vega II (Vega 20), который ранее фигурировал в профессиональных ускорителях Radeon Instinct M50 и M60.

Графический процессор включает 60 вычислительных блоков (Compute Units, CU), что означает наличие 3840 потоковых процессоров. При этом сам чип располагает 64 CU и 4096 потоковыми процессорами. Возможно, это задел на будущее или просто экономия. Сам GPU функционирует на частоте 1,8 ГГц (вероятно, в режиме динамического разгона).

Новинка оснащена памятью HBM2 объёмом 16 ГБ (четыре стека по 4 ГБ), а шина данных обеспечивает 4096 разрядов, что даёт общую пропускную способность памяти в 1 ТБ/сек. Как утверждают в компании, карта обеспечивает повышение производительности 25 процентов при том же энергопотреблении, как у Radeon RX Vega 64. Более того, утверждается, что карта может конкурировать на равных с NVIDIA GeForce RTX 2080, а в некоторых игровых проектах и превосходить её.

По данным компании, теоретическая производительность в операциях одинарной точности с числами плавающей запятой составляет 13,8 терафлопс. Для сравнения, у GeForce RTX 2080 Ti этот показатель равен 13,45 терафлопс, у Titan RTX — 16,3 терафлопс.

Наконец, Radeon VII является первой потребительской видеокартой с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0, который появится в процессорах AMD Ryzen 3000. Из других моментов отметим массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами, хотя теплопакет и потребление неизвестны. Также карта оснащена двумя восьмиконтактными разъёмами питания.

Что касается сроков начала продаж и цен, то Radeon VII выйдет на рынок 7 февраля по рекомендованной стоимости в 699 долларов (порядка 46,8 тысяч рублей). Это, на минуточку, на 100 долларов дешевле, чем GeForce RTX 2080. Российские цены пока не названы.

При этом глава NVIDIA Дженсен Хуанг назвал видеокарту конкурента «разочаровывающей».

Дженсен Хуанг:

Производительность никудышная и в ней нет ничего нового. Нет трассировки лучей, нет искусственного интеллекта. Есть 7-нанометровый техпроцесс и память HBM, благодаря чему она едва поспевает за RTX 2080. И если мы включим DLSS — мы раздавим её. Включим трассировку лучей — сокрушим её.
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