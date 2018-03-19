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Энтузиаст собрал компьютер в корпусе мыши

Игромания.ру
3 часа назад
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Пользователь YouTube, известный как Electronic Grenade, представил необычный и слегка абсурдный проект персонального компьютера. Он собрал PC в корпусе мыши и опубликовал видео на эту тему.

Сообщается, что корпус создан методом 3D-печати, а внутри находится одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W с четырьмя ядрами и Wi-Fi. Снаружи к нему подключен крохотный OLED-экран с разрешением 128 x 128 пикселей и диагональю 1,5 дюйма. Также есть Bluetooth-клавиатура, которую можно отсоединять от корпуса, и батарея на 500 мА·ч.

По словам разработчика, несмотря на странный внешний вид, пользоваться новинкой довольно удобно, в том числе отслеживать перемещение курсора на экране. Хотя есть и недостатки. «Тяжёлые» приложения иногда загружают процессор на 100 процентов, а разрешения и диагонали экрана не всегда хватает.

Это далеко не первый проект на Raspberry Pi, однако, пожалуй, один из самых необычных. Самое интересное, что его, при желании, можно повторить самому, ведь список компонентов доступен.

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