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Plextor представила скоростной SSD для PCIe

Игромания.ру
17 января 2019
Plextor представила скоростной SSD для PCIe
Фото: Игромания.ру
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Компания Plextor представила скоростной SSD типа PCIe под модельным номером M10pe. Сообщается, что накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 3200 и 2500 МБ/сек соответственно. Скорости случайного чтения и записи достигают 410 000 и 320 000 IOPS.

Новая серия твердотельных накопителей рассчитана на геймеров и энтузиастов. SSD оснащены крупным радиатором охлаждения, также в комплекте идут несколько программных утилит, которые оптимизируют производительность и износ ячеек памяти. В числе ПО отметим PlexNitro II, TrueProtect II, а также утилиту, которая уменьшает вероятность повреждения данных при отключении питания.

Накопители построены на 96-слойной 3D-памяти BiCS4 типа NAND. Новинку планируют вывести на рынок к концу лета, однако стоимость накопителей и доступные объёмы пока не уточняются. Важно отметить, что эти SSD рассчитаны только на PC, к ноутбукам их напрямую нельзя подключить по вполне очевидным причинам.

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