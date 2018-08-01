Россиянина поймали за кражу игрового аккаунта

В Калининграде задержан подозреваемый во взломе и краже аккаунта с играми, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В районный отдел МВД Калининграда обратился житель Омска с заявлением о краже игрового аккаунта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Мужчина рассказал, что купил в интернете электронную почту с зарегистрированными на ней играми. Через месяц при попытке зайти в почтовый ящик он заметил, что пароль был изменен, ущерб составил 9 тыс. рублей.

«Проверку по заявлению начали сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела «К». В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к краже игрового аккаунта причастен 27-летний бывший владелец», – сообщило ведомство.

Полиция установила, что после продажи своего электронного почтового ящика его экс-владелец при помощи ключевых слов восстановил контроль над почтой и поменял пароль.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК – «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Максимальное наказание, предусмотренное статьей – два года лишения свободы.