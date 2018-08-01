ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Введите название или жанр игры
0+
Ваши любимые игры в новом Яндекс.БраузереУстановить →

Россиянина поймали за кражу игрового аккаунта

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Россиянина поймали за кражу игрового аккаунта
Фото: globallookpress.com
Комментарии

В Калининграде задержан подозреваемый во взломе и краже аккаунта с играми, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В районный отдел МВД Калининграда обратился житель Омска с заявлением о краже игрового аккаунта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Мужчина рассказал, что купил в интернете электронную почту с зарегистрированными на ней играми. Через месяц при попытке зайти в почтовый ящик он заметил, что пароль был изменен, ущерб составил 9 тыс. рублей.

«Проверку по заявлению начали сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела «К». В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к краже игрового аккаунта причастен 27-летний бывший владелец», – сообщило ведомство.

Полиция установила, что после продажи своего электронного почтового ящика его экс-владелец при помощи ключевых слов восстановил контроль над почтой и поменял пароль.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК – «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Максимальное наказание, предусмотренное статьей – два года лишения свободы.

Деловая газета "Взгляд": последние новости
Скандал с Полуниным приближает крах западной политкорректности
Роспотребнадзор опроверг проведение экспертизы о пропаганде нацизма в комиксе Marvel
Парижская опера отозвала приглашение танцору Полунину
Комментарии
Вам может понравиться
Знамя войны
Бесплатно
Играть
Проект Восстановление
Бесплатно
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
999
Купить
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
My Jackpot
Казино
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
Дебютный геймплей Mortal Kombat XI покажут в рамках стрима
Dread забанили на Twitch
Фанаты Diablo 2 выпустили глобальный мод

Другие новости

Авторы Project C.A.R.S. показали концепты геймпада
Читать дальше
За изменение графики в Battlefield 5 может грозить бан
В Ace Combat 7 использовали двухмерное изображение собаки
Читать дальше
Энтузиаст попытался воссоздать P.T. в Dreams
MOBA Prime World позволит получить бесплатные кристаллы
Опубликован геймплей ранней версии ремейка System Shock
Разработчики из Nightdive Studios опубликовали новый геймплейный ролик преальфа-версии ремейка System Shock, из которого можно узнать, как игра будет выглядеть на релизе.
Читать дальше
Вышел новый геймплейный трейлер Dusk Diver
Ace Combat 7: Skies Unknown поставила рекорд продаж
Вышедшая 18 января Ace Combat 7: Skies Unknown (на РС — 1 февраля) всего всего за два полных дня продаж смогла побить рекорд франшизы в английской рознице.
Читать дальше