ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Введите название или жанр игры
0+
Мгновенный доступ к сервисам в Яндекс.Браузере с элементами РамблераУстановить →

Авторы Project C.A.R.S. показали концепты геймпада

Игромания.ру
5 часов назад
Авторы Project C.A.R.S. показали концепты геймпада
Комментарии

Команда Slightly Mad Studios, известная по сериям Project C.A.R.S. и Need for Speed Shift, продолжает делиться скромными деталями своей будущей консоли Mad Box. Чуть больше недели назад разработчики показали финальный дизайн, а теперь представили концепты своего геймпада.

Slightly Mad Studios

Контроллер выполнен в схожем с консолью стиле и, помимо прочего, имеет на передней панели контекстный сенсорный экран. Он может выполнять функцию клавиатуры, быть устройством для управления какими-то элементами в игре или оставаться частью пользовательского интерфейса, например, демонстрируя спидометр.

Slightly Mad Studios

Впрочем, за счёт своей «квадратности» эргономика геймпада на первый взгляд напоминает скорее бюджетные контроллеры, чем привычные решения Sony (DualShock 4), Microsoft или Nintendo (Switch Pro Controller). Однако это лишь первые ранние наработки и в будущем многое может измениться.

Выпуск премиальной консоли Mad Box состоится не раньше 2022 года. Slightly Mad, вроде как, планирует использовать в устройстве как продукцию NVIDIA, так и AMD.

Игромания.ру: последние новости
Denuvo предстоит защитить Metro: Exodus
Авторы Ace Combat 7 использовали в кат-сцене двухмерное изображение собаки
Упоминания GPU Navi нашли в бета-версии macOS
Комментарии
Вам может понравиться
Империя Онлайн 2
Бесплатно
Играть
Фазенда
Бесплатно
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
599
Купить
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
My Jackpot
Казино
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
Дебютный геймплей Mortal Kombat XI покажут в рамках стрима
Dread забанили на Twitch
Фанаты Diablo 2 выпустили глобальный мод

Другие новости

Denuvo предстоит защитить Metro: Exodus
Читать дальше
Упоминания GPU Navi нашли в бета-версии macOS
Демоверсию RE2 оценили более 2 миллионов геймеров
Читать дальше
Трейлер девятого сезона League of Legends
Россиянина поймали за кражу игрового аккаунта
За изменение графики в Battlefield 5 может грозить бан
Наверняка некоторые из вас любят изменять графические настройки в играх, чтобы улучшить ситуацию с производительностью и заполучить большое количество кадров в секунду.
Читать дальше
В Ace Combat 7 использовали двухмерное изображение собаки
Энтузиаст попытался воссоздать P.T. в Dreams
Сегодня подойдёт к концу закрытое тестирование Dreams — следующей игры от создателей LittleBigPlanet и Tearaway из Media Molecule.
Читать дальше