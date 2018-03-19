Авторы Project C.A.R.S. показали концепты геймпада

Команда Slightly Mad Studios, известная по сериям Project C.A.R.S. и Need for Speed Shift, продолжает делиться скромными деталями своей будущей консоли Mad Box. Чуть больше недели назад разработчики показали финальный дизайн, а теперь представили концепты своего геймпада.

Slightly Mad Studios

Контроллер выполнен в схожем с консолью стиле и, помимо прочего, имеет на передней панели контекстный сенсорный экран. Он может выполнять функцию клавиатуры, быть устройством для управления какими-то элементами в игре или оставаться частью пользовательского интерфейса, например, демонстрируя спидометр.

Slightly Mad Studios

Впрочем, за счёт своей «квадратности» эргономика геймпада на первый взгляд напоминает скорее бюджетные контроллеры, чем привычные решения Sony (DualShock 4), Microsoft или Nintendo (Switch Pro Controller). Однако это лишь первые ранние наработки и в будущем многое может измениться.

Выпуск премиальной консоли Mad Box состоится не раньше 2022 года. Slightly Mad, вроде как, планирует использовать в устройстве как продукцию NVIDIA, так и AMD.