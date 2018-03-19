Упоминания GPU Navi нашли в бета-версии macOS

Появилось ещё одно подтверждение скорого выхода видеокарт на базе графических процессоров Navi. Упоминания о них обнаружились в файлах бета-версии операционной системы macOS Mojave.

Энтузиасты нашли четыре названия: Navi 16, Navi 12, Navi 10 и Navi 9, причём это названия адаптеров, а не процессоров. Цифра указывает на количество активных вычислительных блоков (Compute Units). Как ожидается, эти видеокарты должны заменить актуальные решения на базе GPU Polaris.

Анонс графических чипов AMD Navi, судя по ранним утечкам, состоится на июньской выставке E3 2019. В продажу готовые видеокарты выйдут месяцем позже. При этом они будут использоваться, в том числе в новых ноутбуках и PC производства Apple. Сами видеокарты будут относиться к средней категории, а флагманом до конца года останется Radeon VII.