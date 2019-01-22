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Всё, что известно о GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti

Игромания.ру
22 января 2019
Всё, что известно о GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti
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Появились новые данные о будущих видеокартах NVIDIA с графическими чипами Turing, но без поддержки трассировки лучей. Речь идёт о моделях GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti. При этом старшая модель уже была на тестировании и показала весьма достойный результат.

Сообщается, что самая мощная модель будет основана на 12-нанометровом графическом чипе TU116-400 с 1536 потоковыми процессорами. Версия GTX 1660 получит чип TU116-300 (1280 ядер CUDA). Для младшей модели диапазон частот равен 1530-1785 МГц, для старшей — 1500-1770 МГц. Однако разница состоит не только в этом.

GeForce GTX 1660 получит память GDDR5 с эффективной частотой 8 ГГц, а GTX 1660 Ti — GDDR6 с частотой 12 ГГц. Объём составит 6 ГБ. При этом обещана и третья модель — более слабая модификация GTX 1660 с 3 ГБ памяти. Во всех случаях ширина шины данных одинакова — 192 бита.

Также отметим, что GTX 1660 Ti в исполнении Fouders Edition получит ту же печатную плату, что использовалась в GeForce RTX 2060. Что касается сроков выхода, то новинки покажут, как ожидается, в середине февраля. Можно предположить, что старшая модель будет конкурировать с AMD Radeon RX 590. Ей приписывают цену в 280 долларов (18,6 тысячи рублей).

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