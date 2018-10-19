ASRock анонсировала видеокарту Radeon VII Phantom Gaming

Компания ASRock готовится расширить список своих продуктов. И в качестве новинки выступит видеокарта Radeon VII Phantom Gaming, которая отличается от референсной версии исключительно наклейками. В схемотехнике и дизайне платы отличий нет.

Тайваньский производитель ещё с прошлого года выпускает решения на базе карт AMD, так что подобный шаг выглядит логично, тем более что ранее «красные» обещали доступность Radeon VII, в том числе напрямую от AIB-партнёров. Особых технических подробностей новинки пока нет, но, похоже, она ничем не отличается от эталонной версии. Предполагается, что Phantom Gaming функционирует на базовых частотах, а также имеет ту же цену в 700 долларов (46,3 тысячи рублей).

Напомним, что начало продаж оригинальной версии Radeon VII запланирован на 7 февраля. Очевидно, тогда же на рынок поступит и версия ASRock. Также напомним, что новинка основана на 7-нанометровом графическом процессоре с архитектурой Vega II, 16 ГБ памяти HBM2 и пропускной способностью в 1 ТБ/сек. Отдельно компания указывает на наличие технологии FreeSync 2 HDR.

Как ожидается, эта карта останется флагманом минимум до конца года.