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GIGABYTE готовит белую GeForce RTX 2060 Gaming

Игромания.ру
9 часов назад
GIGABYTE готовит белую GeForce RTX 2060 Gaming
Фото: Игромания.ру
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Компания Gigabyte готовит видеокарту GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White, которая может заинтересовать пользователей-эстетов. Новинка, как понятно из названия, выполнена в белом цвете. Судя по утечкам фото с сайта издания VideoCardz, новинка получит белый кожух системы охлаждения и заднюю пластину. Вентиляторы будут чёрными.

Графический чип сможет разгоняться до 1830 МГц, так что наверняка карта кажется быстрее обычной 2060 примерно на 10 процентов. Из других особенностей отметим один 8-контактный разъём питания, а также отсутствие порта USB-C. Последнее вполне объяснимо, на младших картах VirtualLink ни к чему.

Дата выхода и стоимость не уточняются. По сути, карты пока нет даже на официальном сайте, однако, по мнению источника, она скоро выйдет. При этом в России, скорее всего, она появится уже в ближайшие месяцы

Напомним, что эталонные GeForce RTX 2060 приедут в Россию в следующем месяце, а вот версии партнёров «зелёной» компании уже доступны.

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