Системные требования Devil May Cry 5 скорректировали

Игроки обратили внимание, что недавно разработчики Devil May Cry 5 обновили системные требования проекта в Steam.
Игра стала менее требовательной к процессору — в минимальных требованиях Intel Core i7-4790 заменили на Intel Core i5-4460 и AMD FX-6300, а в рекомендуемых — Intel Core i7-4770 на Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590.
Однако у экшена чуть увеличился «аппетит» к ресурсам видеокарты на более продвинутых настройках графики, где вместо NVIDIA GeForce GTX 960 теперь указаны NVIDIA GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480.
Релиз Devil May Cry 5 ожидается 8 марта на PS4, Xbox One и РС, однако ходят слухи, что версия для компьютеров может задержаться на два месяца — до начала мая.