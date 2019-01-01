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Системные требования Devil May Cry 5 скорректировали

Игромания.ру
22 часа назад
Системные требования Devil May Cry 5 скорректировали
Фото: Игромания.ру
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Игроки обратили внимание, что недавно разработчики Devil May Cry 5 обновили системные требования проекта в Steam.

Игра стала менее требовательной к процессору — в минимальных требованиях Intel Core i7-4790 заменили на Intel Core i5-4460 и AMD FX-6300, а в рекомендуемых — Intel Core i7-4770 на Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590.

Однако у экшена чуть увеличился «аппетит» к ресурсам видеокарты на более продвинутых настройках графики, где вместо NVIDIA GeForce GTX 960 теперь указаны NVIDIA GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480.

Новые минимальные системные требования:

  • ОС — Windows 7, 8.1 и 10
  • Процессор — Intel Core i5-4460 и AMD FX-6300
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x
  • Оперативная память — 8 гигабайт
  • Свободное место на диске — 35 гигабайт

Новые рекомендуемые системные требования:

  • ОС — Windows 7, 8.1 и 10
  • Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480
  • Оперативная память — 8 гигабайт
  • Свободное место на диске — 35 гигабайт

Релиз Devil May Cry 5 ожидается 8 марта на PS4, Xbox One и РС, однако ходят слухи, что версия для компьютеров может задержаться на два месяца — до начала мая.

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