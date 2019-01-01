Системные требования Devil May Cry 5 скорректировали

Игроки обратили внимание, что недавно разработчики Devil May Cry 5 обновили системные требования проекта в Steam.

Игра стала менее требовательной к процессору — в минимальных требованиях Intel Core i7-4790 заменили на Intel Core i5-4460 и AMD FX-6300, а в рекомендуемых — Intel Core i7-4770 на Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590.

Однако у экшена чуть увеличился «аппетит» к ресурсам видеокарты на более продвинутых настройках графики, где вместо NVIDIA GeForce GTX 960 теперь указаны NVIDIA GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480.

Новые минимальные системные требования:

ОС — Windows 7, 8.1 и 10

Процессор — Intel Core i5-4460 и AMD FX-6300

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x

Оперативная память — 8 гигабайт

Свободное место на диске — 35 гигабайт

Новые рекомендуемые системные требования:

ОС — Windows 7, 8.1 и 10

Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480

Оперативная память — 8 гигабайт

Свободное место на диске — 35 гигабайт

Релиз Devil May Cry 5 ожидается 8 марта на PS4, Xbox One и РС, однако ходят слухи, что версия для компьютеров может задержаться на два месяца — до начала мая.