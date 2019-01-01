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В Steam началась распродажа

Игромания.ру
12 часов назад
В Steam началась распродажа
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Вслед за Uplay в Steam началась распродажа в честь Китайского Нового года, которая продлится до 11 февраля. Примечательно, что для акции Valve ввела уникальную механику выдачи наград.

На специальной странице сервиса можно получить виртуальные жетоны — их сумма зависит от предыдущих трат пользователя в Steam. Во время действия распродажи монеты можно обменять на различные бонусы, в том числе и скидку в 100 рублей на следующую покупку (купон стоит 15 тысяч жетонов).

Получать дополнительные жетоны можно при покупке товаров во время мероприятия. За каждые 10 рублей — 59 жетонов (65 жетонов, если в подарок кому-то).

Скидки

  • Far Cry 5 — 499 рублей
  • The Talos Principle — 89 рублей
  • Into the Breach — 241 рубль
  • Ancestors Legacy — 309 рублей
  • Nioh — 465 рублей
  • Firewatch — 109 рублей
  • Overcooked! 2 — 348 рублей
  • Jurassic World Evolution — 500 рублей
  • GRIS — 352 рубля
  • Sniper Elite 4 — 209 рублей
  • Tekken 7 — 599 рублей
  • XCOM 2 — 424 рубля
  • Arma 3 — 509 рублей
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