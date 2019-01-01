Вслед за Uplay в Steam началась распродажа в честь Китайского Нового года, которая продлится до 11 февраля. Примечательно, что для акции Valve ввела уникальную механику выдачи наград.

На специальной странице сервиса можно получить виртуальные жетоны — их сумма зависит от предыдущих трат пользователя в Steam. Во время действия распродажи монеты можно обменять на различные бонусы, в том числе и скидку в 100 рублей на следующую покупку (купон стоит 15 тысяч жетонов).

Получать дополнительные жетоны можно при покупке товаров во время мероприятия. За каждые 10 рублей — 59 жетонов (65 жетонов, если в подарок кому-то).

Скидки