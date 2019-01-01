Создатель чита для GTA V получил штраф в $150 тысяч

Компания Take-Two Interactive, владеющая студией Rockstar Games, выиграла суд против Джонни Переса, создателя чита для Grand Theft Auto V под названием Elusive. По мнению суда, чит нанёс непоправимый ущерб, поэтому Перес должен будет заплатить штраф в 150 тысяч долларов. Это максимальная сумма штрафа за ущерб от нарушения авторских прав.

Как отмечает издание Torrent Freak, Take-Two Interactive подала в суд на Переса в августе прошлого года. До этого компания пыталась договориться с разработчиком и узнать, сколько он заработал на распространении Elusive, но тот не пошёл навстречу и не смог предоставить подробные финансовые отчёты. Известно, что Перес продавал чит в Сети по цене от 10 до 30 долларов. В итоге Take-Two Interactive оценила ущерб в 500 тысяч долларов.

Сообщается, что Перес не явился на заседание суда по своему делу. Кроме того, помимо штрафа в 150 тысяч долларов ответчик также должен будет оплатить судебные издержки в размере почти 70 тысяч долларов.