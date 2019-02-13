Amazon начал предлагать PC c GeForce GTX 1660 Ti

Издание Videocardz сообщает, что в продаже замечены компьютеры производства Ibuypower, оснащённые графическими ускорителями NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Пока что они замечены только на Amazon. Как ожидается, официальный анонс карты состоится 22 февраля.

Видеоускоритель 1660 Ti будет основан на архитектуре Turing, но без аппаратной поддержки трассировки лучей. Карта получит GPU с 1536 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR6 и шиной данных шириной 192 бита. Эта карта займёт место между моделями серии Pascal начального уровня и RTX 2060. Ряд производителей уже заявил о подготовке своих версий видеокарты.

Также ожидается появление GTX 1660 в вариантах с 6 и 3 ГБ видеопамяти. Их анонс планируется уже в марте, хотя точная дата пока не сообщается. По-видимому, эта карта займёт место бюджетных моделей 10-й серии.

Напомним, что в российских магазинах уже «засветились» первые нереференсные карты производства Palit и MSI. И хотя упоминания о них быстро убрали, но информация уже разошлась по сети. Кроме того, по слухам, 1660 Ti и 1660 могут быть не единственными новинками компании.