ПочтаНовостиКиноСпортАвтоШоу-бизнесИгры
Введите название или жанр игры
0+
Бесплатные игры и горячие новинки в Яндекс.Браузере с элементами РамблераУстановить →

Amazon начал предлагать PC c GeForce GTX 1660 Ti

Игромания.ру
13 февраля 2019
Amazon начал предлагать PC c GeForce GTX 1660 Ti
Фото: Игромания.ру
Комментарии

Издание Videocardz сообщает, что в продаже замечены компьютеры производства Ibuypower, оснащённые графическими ускорителями NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Пока что они замечены только на Amazon. Как ожидается, официальный анонс карты состоится 22 февраля.

Видеоускоритель 1660 Ti будет основан на архитектуре Turing, но без аппаратной поддержки трассировки лучей. Карта получит GPU с 1536 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR6 и шиной данных шириной 192 бита. Эта карта займёт место между моделями серии Pascal начального уровня и RTX 2060. Ряд производителей уже заявил о подготовке своих версий видеокарты.

Также ожидается появление GTX 1660 в вариантах с 6 и 3 ГБ видеопамяти. Их анонс планируется уже в марте, хотя точная дата пока не сообщается. По-видимому, эта карта займёт место бюджетных моделей 10-й серии.

Напомним, что в российских магазинах уже «засветились» первые нереференсные карты производства Palit и MSI. И хотя упоминания о них быстро убрали, но информация уже разошлась по сети. Кроме того, по слухам, 1660 Ti и 1660 могут быть не единственными новинками компании.

Игромания.ру: последние новости
Портал RAWG нарисовал волны интереса для игр, вышедших в январе
Названа дата западного релиза Catherine: Full Body
Flower неожиданно вышла на РС
Комментарии
Вам может понравиться
Dragon Knight 2
Бесплатно
Играть
Камни Времени
Бесплатно
Играть
Heroes of Might and Magic® 3: Complete
599
Купить
My Jackpot
Казино
Играть
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
Dragon Knight 2
Ролевые игры
Играть
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
Ролевые игры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Vikings - Wolves of Midgard
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
Для Apex Legends вышло первое крупное обновление
Коллекционер видеоигр пожаловался на кражу
Выход Metro: Exodus смазал скандал

Другие новости

Jade возвращается в серию Mortal Kombat
Читать дальше
В Apex Legends добавят новую винтовку и пулемет
Hollow Knight получит сиквел Silksong и нового героя
Читать дальше
В Epic Games Store доступен офлайн-режим
На карте Fortnite появилась трещина
Капитан Renegades начал играть в CS:GO после травмы
Что вы знаете об австралийском Counter-Strike? Капитан Renegades Аарон AZR Вард познакомился с игрой в 2008 году: в 16 лет он получил травму и во время реабилитации начал играть в…
Читать дальше
Flower неожиданно вышла на РС
В House Flipper приходит любовь
Создатели House Flipper провели в честь Дня святого Валентина специальный творческий конкурс. Все желающие могли придумать и нарисовать предметы мебели, посвящённые любви и влюблённым.
Читать дальше