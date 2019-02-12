Sony назначила нового президента игрового подразделения

Sony Corporation и Sony Interactive Entertainment (SIE) объявили о перестановках в руководстве. Президентом и генеральным директором (CEO) игрового подразделения с 1 апреля 2019 года станет Джим Райан, который в данный момент занимает должность заместителя президента.

Текущий CEO Джон Кодера поменяется с Райаном местами и займёт его пост, где сфокусируется на создании «инновационных пользовательских впечатлений и дальнейшему расширению сетевой области».

Райан впервые присоединился к SIE, бывшей Sony Computer Entertainment, в 1994 году и с тех пор занимал ряд руководящих должностей. В 2011 году его назначили главной европейского подразделения компании, а с января 2018-го он вступил в должность заместителя президента игрового подразделения, которую он сохранит за собой до начала нового финансового года.

Ранее News.ru рассказал, что вице-президент и сооснователь Epic Games Марк Рейн на вопрос одного из подписчиков о новой «королевской битве» Apex Legends ответил, что игра ему понравилась и сделана она очень хорошо. Однако позже по неизвестной причине автор удалил хвалебный пост.