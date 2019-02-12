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SuperMicro возвращается в сегмент игровых решений

Игромания.ру
12 февраля 2019
SuperMicro возвращается в сегмент игровых решений
Фото: Игромания.ру
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Компания SuperMicro в своё время была известным производителем материнских плат для обычных PC. Однако она долгое время она работала только в сегменте серверных решений, но, похоже, решила вернуться. Компания готовит несколько материнских плат для процессоров Intel, однако они отличаются от всего, что есть у других производителей.

Одной из новых плат является C9Z390-PGW, основанная на чипсете Intel Z390. У неё есть 10-фазная схема питания процессора, отдельный чип для удвоения линий PCIe и 10-гигабитный порт Lan. Отдельно отметим, что новинка получит поддержку памяти DDR5 и PCIe Gen 4. Ожидается, что компания применит весь арсенал профессиональных решений, чтобы конкурировать с игровыми аналогами ASUS Maximus и Gigabyte Aorus.

Стоимость и дата выхода пока не уточняются, хотя, скорее всего, раньше 2020-го новинку ждать не стоит, ведь соответствующей оперативной памяти ещё попросту нет на рынке. Однако выход игровых «материнок» SuperMicro сможет изменить баланс сил на рынке.

Напомним, что в конце прошлого года Hynix представила чипы для памяти DDR5. Дата выхода готовых планок ОЗУ пока не уточняется.

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