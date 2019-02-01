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Видеокарту GeForce GTX 1650 покажут в марте

Игромания.ру
5 часов назад
Видеокарту GeForce GTX 1650 покажут в марте
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Уже завтра, 22 февраля, ожидается выход видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Она основана на архитектуре Turing, но без поддержки трассировки лучей. Однако в компании готовят и более доступные решения.

Портал VideoCardz со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте дебютирует карта GeForce GTX 1650 на базе 12-нанометрового графического процессора TU117. Предполагается, что она выйдет в конце месяца.

Новинке приписывают 896 ядер CUDA, а также 128-битную шину данных. Также говорится о 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5 По сути, это будет вариант уровня для игр начального уровня или старых проектов. Что касается цены, то она, по предварительным данным, стартует от 180 долларов (примерно 11,8 тысячи рублей).

Также ожидается выход GeForce GTX 1660, которая будет основана на урезанном варианте чипа TU116. По предварительным данным карта получит 1280 ядер CUDA, а также 3 или 6 ГБ GDDR5 со 192-битной шиной данных. Её стоимость составляет порядка 230 долларов (свыше 15 тысяч рублей).

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