LEGO представила наборы Hidden Side

Компания LEGO представляет новую линейку наборов Hidden Side с возможностями дополненной реальности. Утверждается, что это единственные подобные игрушки на сегодня. Наборы разработаны для детей от 7 лет, а вживую их показали на Международной выставке игрушек в Нью-Йорке, которая проходила 16–19 февраля.

В линейке есть восемь конструкторов, которые позволяют создать «заколдованный» город. С помощью дополненной реальности его можно населить виртуальными призраками, а также наполнить загадками и заданиями для детей. В частности, можно изменить детали в собранной модели, чтобы изменения произошли и в виртуальном мире.

Играть предстоит за одного из главных героев истории – Джека или Паркера. Для включения дополненной реальности достаточно лишь навести камеру смартфона на собранную модель. Сообщается, что наборы LEGO Hidden Side будут доступны по всему миру в конце лета 2019 года. А приложение можно скачать под App Store и Google Play.