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Microsoft представила очки смешанной реальности

News.ru
1 час назад
Microsoft представила очки смешанной реальности
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Компания Microsoft в рамках выставки MWC 2019 анонсировала новые смешанной реальности HoloLens 2. Гарнитура станет улучшенной версией оригинала с увеличенным в 1,5 раза полем зрения и разрешением экранов до 2K.

Устройство получило датчик глубины time-of-flight, позволяющий отслеживать движения рук и взаимодействовать с очками без дополнительных контроллеров. HoloLens также получила поддержку голосового управления с помощью виртуального помощника Cortana. Кроме того, гарнитура сможет распознавать, куда смотрит пользователь.

Очки смешанной реальности оснащены процессором Snapdragon 850, голографическим процессорным модулем второго поколения, батареей, обеспечивающей до трех часов автономной работы, пятью микрофонами, Wi-Fi, портом USB-C, а также технологий идентификации по радужной оболочке Windows Hello.

HoloLens 2, как и оригинальные очки смешанной реальности, предназначены, в первую очередь, для бизнес-сектора и разработчиков. Стоимость устройства составит $3500 или $125 в месяц по подписке, которая включает в себя программу Dynamics 365 Remote Assist, позволяющую отслеживать технические проблемы гарнитуры удалённо. Гарнитура поступит в продажу в конце 2019 года в США, Великобритании, Китае, Японии, Германии, Австралии, Канаде, Ирландии, Франции и Новой Зеландии.

Ранее News.ru рассказал о других новинках, представленных на MWC 2019: Huawei анонсировала смартфон Huawei Mate X со складывающимся экраном, Oppo показала аналогичную разработку, а HMD Global презентовала смартфон Nokia 9 PureView с пятью объективами/

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