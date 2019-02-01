В Sudden Strike 4 началась война в Тихом океане

На днях стратегия Sudden Strike 4 получила четвертый аддон – The Pacific War. Как понятно из названия, баталии развернутся за контроль над Тихоокеанским регионом и Юго-Восточной Азией.

Вы поучаствуете в битве за Окинаву, вторжении японской армии в Сингапур и других знаменитых сражениях Второй мировой. Всего Kite Games подготовила 10 миссий для двух кампаний. В игре появятся шесть новых военачальников и свыше полусотни юнитов, включая управляемые тяжелые авианосцы, машины-амфибии и огнеметы. В Steam The Pacific War стоит 509 руб. с учетом скидки 15%.