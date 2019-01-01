Представлены первые карты памяти microSD объёмом 1 ТБ

В рамках конференции Mobile World Congress 2019 в Барселоне компании SanDisk и Micron (бренд Western Digital) презентовали первые в мире карты памяти microSDXC с объёмом на 1 ТБ. Новинки характеризуются скоростью чтения 160 Мбит/сек и записи — 90 Мбит/сек для модели SanDisk и 10/95 Мбит/сек для Micron.

Судя по всему, эти карты предназначены для автономных систем видеонаблюдения, профессиональных камер, а также портативных игровых консолей. Первый накопитель оценён в 450 долларов (29,5 тысячи рублей) и будет доступна с апреля. Для сравнения, модель на 512 ГБ стоит 200 долларов (13,1 тысячи рублей).

Стоимость карты Micron пока не уточняется, однако наверняка она будет находиться в том же диапазоне. Выход на рынок ожидается во втором квартале этого года. Также отметим, что производители смартфонов наращивают внутреннюю память. К примеру, недавно представленный Xiaomi Mi 9 получил в топовой конфигурации 1 ГБ памяти. Аналог есть и у Samsung.