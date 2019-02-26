Студент убил приятеля из-за компьютерной игры

Студент техникума в Нижегородской области осужден на девять лет колонии строгого режима за убийство приятеля из-за очередности игры на компьютере, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Следствием установлено, что вечером 6 мая 2018 года в общежитии города Выкса Нижегородской области студент техникума несколько раз ужарил ножом хозяина комнаты, который в результате скончался. Нападавший скрылся с места преступления, похитив комплектующие части для компьютера на сумму свыше 14 тысяч рублей.

"В ходе предварительного расследования обвиняемый рассказал следователям СК о причине ссоры с погибшим: они не поделили очередность игры на компьютере. Приговором суда студенту назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.