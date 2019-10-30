Клейменов ответил на критику геймеров после скандала

Журналист Кирилл Клейменов в комментарии «Газете.Ru» раскритиковал гейминг среди подростков. По его словам, игры отнимают слишком много времени у молодого поколения. Он также заявил, что интернет-пользователи, возмутившиеся недавним выпуском программы «Время» об игре Call Of Duty, имеют право на свое мнение.

Телеведущий Кирилл Клейменов прокомментировал свои слова в эфире вечерней программы «Время» на Первом канале, в ходе которой он заявил, что родителям, чьи дети не являются геймерами, «очень повезло». Журналист пояснил, что гейминг отнимает много времени у подростков, поэтому он относится к нему негативно.

«Когда ребенок столько времени проводит за играми — чему он учится, что он узнает вообще? Насколько это полезно для его развития, для его здоровья?» — сказал Клейменов в беседе с «Газетой.Ru».

Говоря о критике интернет-пользователей в свой адрес, телеведущий отметил, что люди «имеют право на свое мнение».

«Мы обратили внимание на проблему [геймерства] и, если вызвали какую-то реакцию, то это хорошо. Я родитель. У меня есть дети разного возраста. Я выражаю свое отношение и имею на это право», — продолжил он.

В заключение Клейменов отметил, что игра Call Of Duty, которой и был посвящен репортаж программы «Время» от 29 октября, является «особым случаем».

В недавнем сюжете «Время» Клейменов назвал вышедшую 25 октября игру «формой зомбирования» пользователей.

«Геймеры — это миллионы, десятки миллионов, главным образом, тинейджеров по всему миру, которые играют в компьютерные игры. Это огромная многомиллиардная индустрия, и если ваш ребенок не геймер — вам, на мой взгляд, сильно повезло», — подчеркнул Клейменов.

Он рассказал, что герой новой серии популярной игры оказывается на погрузившемся в хаос «шоссе смерти», где русские военные убивают простых граждан. По мнению ведущего, прототипом места событий выступила Сирия.

«По этой дороге движутся машины с людьми. Между ними беженцы. Все гудит, спотыкается. Короче — хаос. И тут налетают ужасные русские. Все бомбят, жгут, уничтожают. Убивают и калечат всех этих несчастных людей. Зачем они это делают, эти ужасные русские? Просто потому, что такова их суть. Природа не людей даже, а просто каких-то инфернальных орков. Носителей адского пламени, так сказать», — добавил Клейменов.

Журналист уточнил, что подобная ситуация на самом деле происходила, но в Ираке во время операции «Буря в пустыне». Кроме того, он предложил авторам шутера в будущем привлечь в сюжет события в Дрездене, Хиросиме и Нагасаки, изобразив злодеяния советских солдат.

«Следующий эпизод предлагаю — про Дрезден. 1945 год прошлого века. Советская авиация уничтожает сотни тысяч мирного населения. Женщин и детей», — подытожил телеведущий.

В конце репортажа корреспондент Тимур Сиразиев заявил, что происходящее в игре — «ложь, но намек вполне прозрачный». Он подчеркнул, что в реальных обстоятельствах «наши военные» помогли сирийцам «освободить большую часть страны от террористов». Сиразиев возмутился, что в игре российские военные представлены в образе «боевиков».

Согласно репортеру, тинейджеры, играющие «в стрелялки», не знают о происходящих в мире событиях, поэтому могут принять сказанное «за чистую монету». Слова Сиразиева в ходе выпуска подтвердил политолог Марат Баширов. По мнению эксперта, цель у таких игр одна — «промывка мозгов».

Выпуск вызвал критику у пользователей сети. Геймеры, в частности, обратили внимание на то, что подобного эпизода на «шоссе смерти» в Call of Duty нет, и обвинили авторов программы «Время» в искажении фактов.

«У геймеров хотя бы есть будущее», — отреагировали на слова Клейменова авторы Telegram-канала «Темы. Главное».

Ранее компания Sony Interactive Entertainment объявила, что новая часть Call of Duty не выйдет в российском PlayStation Store. Об этом говорится в официальном аккаунте игры в Twitter. В сети серию неоднократно называли «русофобской».

С критикой Call of Duty также выступил блогер и стример Илья Давыдов (он же Maddyson). Он отказался поддерживать релиз игры из-за образа российской армии.

«Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны — это террористы, это надо быть полным уродом», — написал Давыдов в Twitter.